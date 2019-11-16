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Собака Трусовой — в образе дракона

22:06
Александра Трусова с собакой Тиной. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова с собакой Тиной. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото на этапе «Гран-при» в Москве. 15-летняя спортсменка после проката взяла на руки свою собачку Тину, одетую в костюм дракона.

В произвольной программе Трусова катается под музыку из популярного сериала «Игра престолов», представая в образе матери драконов — Дейенерис Таргариен.

Трусова выступит в финале «Гран-при» в Турине.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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