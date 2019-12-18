Фигурное катание
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Со следующего года Уно будет тренироваться под руководством Ламбьеля

12:35
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С 2020 года японский фигурист Шома Уно будет полноценно тренироваться у Стефана Ламбьеля, сообщил японский портал sponichi.co.

Уно является серебряным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира. В прошлом сезоне Уно стал вторым в финале Гран-при и выиграл турнир «Четырех континентов».

Летом этого года японец приезжал тренироваться в группу к Этери Тутберидзе, но надолго в ней не задержался. В итоге в текущем сезоне японец фактически выступает без полноценного тренера, хотя к отдельным стартам ему помогал готовиться Ламбьель.

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