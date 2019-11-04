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«Снижение Загитовой оценки на балл за позднее опускание руки после музыки — это неправильно». Журанков — о «Гран-при» Франции

18:17
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Известный телекомментатор Андрей Журанков стал гостем «СЭ» и в ходе большого интервью отметил, что в целом на этапе «Гран-при» во Франции россиян не засуживали.

— Как вам итоги «Гран-при Франции»? Все было ожидаемо?

— У Косторной видна стабильность, наработанность прыжка. И после ее первых двух прыжков все стало ясно. Неделю все восхищались Трусовой, Косторная эту истерию подморозила. Показала, что тут не одна Трусова.

— Многие возмущались судейством на «Гран-при Франции». Разделяете эту эмоцию?

— Если мы посмотрим протоколы, там ошибки с ребрами у каждой второй как минимум. У Загитовой не неверное ребро, оно «нечистое». Просто сейчас десятка лучших девушек делает примерно один и тот же набор элементов. Судьям же надо их как-то разделять. Про снижение на балл за позднее опускание руки после музыки — согласен, это неправильно. Про двойные стандарты говорить не стоит. Но фигурному катанию нужна конкуренция, и судьи будут пристально следить за неточностями у россиянок. Можно считать так.

— Само судейство надо как-то менять?

— Да, сейчас начали же говорить о запрете четверных в короткой, который вроде как ограничивает Трусову. Мое предложение такое: пересчитать судейскую систему для девушек. Повысить сложность тройного акселя до четверного прыжка, даже не тулупа, а скорее лутца. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Журанкова

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