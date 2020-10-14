«Сначала натренируй кого-нибудь». Директор «Самбо-70» опять атакует Плющенко

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко о том, что ему нужно уйти на пенсию.

Публичный конфликт между сторонами возник после весенного ухода Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе, которая работает на катке «Самбо-70», в академию Плющенко. Ранее директор школы заявил, что 16-летняя фигуристка, несмотря на победу, слабо выступила на втором этапе Кубка России в Москве и с Плющенко она не будет расти.

«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться. Но что он сделал, как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который работает у меня. Я своего тренера должен защитить?» — цитирует Лайшева ТНВ.

«Плющенко взял и сломал всю систему. И еще неизвестно, что у Плющенко там получится. Он еще никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — добавил также директор «Самбо-70».