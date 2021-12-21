«Смысл восхищаться лутцем Коляды, если он сделан один раз за карьеру?» Тренер Буш выступил с критикой Михаила

Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш поделился мнением о том, с чем связаны проблемы Михаила Коляды.

— Это скорее психология. Настрой, внутренняя уверенность. Никаких технических вопросов к прыжкам нет, один из лучших в мире акселей. Я уверен, что на тренировках он не срывает. Посмотрим на ребят не из России, там все рвут и мечут. Показывают колоссальные результаты и без срывов, как у русских фигуристов. Видимо, наши лишнего мандражируют перед стартами. Отношение к турнирам разное, меньше уверенности в себе. Американец понимает, что у него все выходит на тренировках, и не переживает на старте. А у нас вечно какие-то сюрпризы происходят...

— Лутц Михаила Коляды называли лучшим в истории, хоть он четверной исполнил всего лишь один или два раза в карьере. Есть ли чем восхищаться в его технике лутца?

— Помню его четверной лутц, прекрасной высоты прыжок. Быстро вращается, отличный выезд. Когда он исполнил четверной, было настолько все визуально легко, будто это тройной. Но не скажу, что лучший в мире прыжок. Найдутся люди, которые исполняют его эффектнее. К тому же какой смысл в прекрасном лутце, когда он сделан один раз за карьеру? Не особо понятно, чем восхищаться.

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