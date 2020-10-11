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«Смотрю, кровать пропала». Ягудин отреагировал на постельную сцену в номере Тотьмяниной и Чепурченко в «Ледниковом периоде»

08:51
Чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и актер театра и кино Вячеслав Чепурченко. Фото Скрин с эфира Первого канала
Чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и актер театра и кино Вячеслав Чепурченко. Фото Скрин с эфира Первого канала

Чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и актер театра и кино Вячеслав Чепурченко выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период». Во втором выпуске они показали прокат под композицию «It Ain't Necessarily So» в исполнении Клео Лейн и Рея Чарльза.

Номер начался очень необычно — с «постельной» сцены. После выступления суппуг Татьяны и ведущий проекта Алексей Ягудин пошутил на эту тему:

«Смотрю, кровать пропала дома, а Таня всю неделю не рассказывает, какой у них номер складывается», — сказал Ягудин.

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