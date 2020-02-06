Смолкин — о низкой посещаемости юниорского ЧР: «Я бы сам на свой прокат не пришел»
Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, с юмором отметил низкую посещаемость юниорского первенства России в Саранске.
— Зрителей действительно немного, хотелось бы побольше. Сегодня еще и рабочий день, поздно. Я бы сам не пришел. (соперники смеются) Да даже на свой прокат, да. Но по условиям все прекрасно, лед хороший.
Количество зрителей на открытии юниорского первенства России по фигурному катанию в Саранске. pic.twitter.com/vZpJUQSMH6— Lublineс93 (@Lublinec931) February 6, 2020
Дэвис/Смолкин после ритм-танца занимают третье место.
Другие призеры не согласились со Смолкиным. Арина Ушакова (партнер — Максим Некрасов) отметила, что публика громко поддерживает фигуристов, а Елизавета Шанаева (выступает в паре с Дэвидом Нарижным) сказала, что зрителей для такого времени много.
За танцевальными соревнованиями в конце дня наблюдало около 300 зрителей, в середине дня на мужских соревнованиях зал был заполнен, однако в самом начале на трибунах было всего 70 человек. (Дмитрий Кузнецов)