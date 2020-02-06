Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, с юмором отметил низкую посещаемость юниорского первенства России в Саранске.

— Зрителей действительно немного, хотелось бы побольше. Сегодня еще и рабочий день, поздно. Я бы сам не пришел. (соперники смеются) Да даже на свой прокат, да. Но по условиям все прекрасно, лед хороший.

Количество зрителей на открытии юниорского первенства России по фигурному катанию в Саранске. pic.twitter.com/vZpJUQSMH6 — Lublineс93 (@Lublinec931) February 6, 2020

Дэвис/Смолкин после ритм-танца занимают третье место.

Другие призеры не согласились со Смолкиным. Арина Ушакова (партнер — Максим Некрасов) отметила, что публика громко поддерживает фигуристов, а Елизавета Шанаева (выступает в паре с Дэвидом Нарижным) сказала, что зрителей для такого времени много.

За танцевальными соревнованиями в конце дня наблюдало около 300 зрителей, в середине дня на мужских соревнованиях зал был заполнен, однако в самом начале на трибунах было всего 70 человек. (Дмитрий Кузнецов)