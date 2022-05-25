Смирнов видит только позитивные моменты от деятельности Горшкова на посту главы ФФККР

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира Александр Смирнов отреагировал на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

«В фигурном катании ведь всегда президента выбирали на долгий срок. Валентин Николаевич Писеев, например, продолжительное время управлял федерацией. Мы видим только позитивные моменты от деятельности нынешнего главы: популяризация фигурного катания, высокие результаты во всех видах. Я считаю, что нам не нужна альтернатива, если и так все хорошо.

Какие задачи должен решить Горшков? Задача у всех одна — возращение фигуристов на мировую арену. Только как это сделать? Задача сложная.

Александр Георгиевич — дееспособный и опытный человек. Не думаю, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. В данном случае возраст приравнивается к опыту", — приводит слова Смирнова «Спорт день за днем».

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Отчетно-выборная конференция ФФККР состоялась сегодня, 25 мая.

В комментарии «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Горшкова с переизбранием на пост главы ФФККР.