СМИ привели подробности авиакатастрофы над Вашингтоном о переговорах диспетчера и высоте столкновения

Столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном случилось на высоте около 90 метров, сообщает The Wall Street Journal.

Также сообщается, что диспетчер просил вертолет пропустить пассажирский лайнер за 20 секунд до столкновения, что стало известно из записи переговоров.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция