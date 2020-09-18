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«СМИ пользуются какими-то непонятными источниками, ждем официально решения». Реакция федерации на 10-летнюю дисквалификацию Сотсковой

14:20
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в разговоре с журналистами прокомментировал информации о 10-летней дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой за фальсификацию справок.

— Какие эмоции могут быть? Не очень ясно, почему агентство Reuters пользуется какими-то непонятными источниками, которые им сливают информацию. Когда будет окончательный вердикт РУСАДА, тогда пройдет заседание исполкома, который принимает решение. Дальше — все по шагам. Это все, что я могу сказать. (Дмитрий Кузнецов)

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