«СМИ пользуются какими-то непонятными источниками, ждем официально решения». Реакция федерации на 10-летнюю дисквалификацию Сотсковой

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в разговоре с журналистами прокомментировал информации о 10-летней дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой за фальсификацию справок.

— Какие эмоции могут быть? Не очень ясно, почему агентство Reuters пользуется какими-то непонятными источниками, которые им сливают информацию. Когда будет окончательный вердикт РУСАДА, тогда пройдет заседание исполкома, который принимает решение. Дальше — все по шагам. Это все, что я могу сказать. (Дмитрий Кузнецов)