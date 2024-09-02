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Сегодня, 12:14

Слушание дела Парсеговой против «Ангелов Плющенко» завершено

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Суд удалился для принятия решения по иску академии «Ангелы Плющенко» против матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи, сообщает корреспондент «СЭ» из зала суда.

Перед этим произошли прения сторон, в ходе которых сторона академии настаивала, что доказала оказание услуг маме фигуристки в соответствии с договором, что влечет обязанность компенсировать сумму.

Защита в ответ заявила, что имели место форс-мажорные обстоятельства, как-то смерть отца, а также что услуги покрывала спонсор академии компания Katee's Kids и Екатерина Давыдова, что подтверждено отдельным договором между спонсором и мамой фигуристки.

Решение ожидается сегодня.

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
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