Слушание дела Парсеговой против «Ангелов Плющенко» завершено

Суд удалился для принятия решения по иску академии «Ангелы Плющенко» против матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи, сообщает корреспондент «СЭ» из зала суда.

Перед этим произошли прения сторон, в ходе которых сторона академии настаивала, что доказала оказание услуг маме фигуристки в соответствии с договором, что влечет обязанность компенсировать сумму.

Защита в ответ заявила, что имели место форс-мажорные обстоятельства, как-то смерть отца, а также что услуги покрывала спонсор академии компания Katee's Kids и Екатерина Давыдова, что подтверждено отдельным договором между спонсором и мамой фигуристки.

Решение ожидается сегодня.