Слуцкая вспомнила свою программу «Дон Кихот». Она была интереснее, чем у Загитовой?

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая вспомнила о своей произвольной программе «Дон Кихот», которую исполняла в сезоне-2000/01.

В первый раз программа «Дон Кихот» была исполнена на финале Гран-при, — написала Слуцкая. — В те времена мы катали по три программы вместо двух. Был своего рода эксперимент над финалом. И в тот год мы показали одну короткую и две произвольных программы. Эти правила утвердили за несколько месяцев до соревнований и мы в срочном порядке поставили вторую произвольную программу и сшили костюм. Это было архисложно, очень тяжело. «Дон Кихот» был в зеленом платье. Я выиграла финал Гран-при, прыгнув два каскада из двух тройных прыжков. И на следующий год эту программу решено было оставить.

Я обожала балет «Дон Кихот» и смотрела его несколько раз. В Мариинке, в Большом. Каждый раз восхищалась изяществом, музыкой, движениям балерин. И мне очень приглянулись рукава в сетку. Я доверяла всегда своим художникам-мастерам. Сшила мне платье Наташа Большакова. И единственное, что я попросила, — это рукава в сетку. Вот так оно и появилось.

Прошло какое-то время. Эта программа претерпела изменения, и костюм тоже. Он был больше расшит камнями, а рукава мы отрезали, появились бубончики. То есть во время сезона костюм менял свой облик.

У меня было ещеодно розовое платье для «Дон Кихота»! На чемпионатах Европы и мира мы катали квалификацию, а это тоже произвольная программа. В разных соревнованиях мы использовали одну программу, потому нужны были разные костюмы. Так получилась, что для одного «Дон Кихота» четыре платья!

Одной из самых узнаваемых программ олимпийской чемпионки Алины Загитовой также стала произвольная программа сезонов 2016/17 и 2017/18, с ней она стала победительницей юниорского Финала Гран-при, чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой России и Европы, победительницей Финала Гран-при, а также победительницей личного турнира и серебряным призером командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.