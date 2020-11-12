Слуцкая в восторге от Трусовой. Но не понимает, почему фигуристка ошибается

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

— Трусова, уже имевшая в своем активе победу на этапе в Москве, предстала в Казани, если так можно выразиться, в лучшем виде. Ей легко даются прыжки в четыре оборота, хотя их исполнение назвать идеальным не берусь. Признаюсь, меня порадовал выбор музыки на короткую программу (Secret Garden — Appassionata), навеявший добрые воспоминания. Когда-то под эту композицию каталась и я.

На сегодняшний день Саша смотрится очень здорово, являясь лидером в мире по владению прыжковыми элементами. Именно на прыжки она делает основной упор, из-за чего мы видим значительную разницу между первой и второй оценками. Правда, ошибается она почему-то именно в тех моментах, которые не должны служить для нее камнем преткновения. А вот уровень физической подготовки у Трусовой просто феноменальный.