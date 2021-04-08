Слуцкая считает, что Туктамышева достойна быть капитаном сборной России на ЧМ

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая в беседе с «СЭ» прокомментировала назначение Елизаветы Туктамышевой капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония).

«Капитан Туктамышева или не капитан, это никак не влияет на то, как будут проходить выступления спортсменов и их результаты. Лиза не то, что достойна быть капитаном, она достойна всех наград, какие только есть, потому что такому труду и такой целеустремленности можно только поаплодировать и позавидовать. Она в прекрасной форме, шикарно выглядит, она не позволяет себе делать то, что позволяют себе многие великие спортсмены», — сказала Слуцкая «СЭ».

Состав сборной России на КЧМ выглядит следующим образом: мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командное мировое первенство по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля.

(Константин Колмаков)