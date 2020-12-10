Слуцкая считает, что на чемпионате России не будет одного фаворита

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась своим мнением о фаворитах чемпионата России и претендентах на места в сборной.

— Фавориты все спортсменки, кто в первой шестерке нашей страны, — сказала Слуцкая в комментарии «СЭ». — Если говорить про сборную, то, к сожалению, Валиева на чемпионат мира и Европы может отбираться только со следующего года, поэтому остаются все, кто выступал в прошлом сезоне и плюс еще молодежь, которая тоже подтягивается.

— Как оцените шансы на проведение чемпионата Европы?

— Очень хотелось бы, чтобы состоялся и чемпионат Европы, и чемпионат мира, чтобы мы наконец вошли в нужное, всем привычное русло. На сегодняшний день соревнований, действительно, очень мало, и мы выбиваемся из ритма, из графика, к которому привыкли. И это нехорошо. Ведь спортсмен должен соревноваться, должен чувствовать соревновательную обстановку. Когда этого нет, становится очень грустно. Есть руководитель международного союза конькобежцев, который будет принимать решение, но, конечно, не хотелось бы, чтобы соревнования отменились.

10 декабря состоится совет Международного союза конькобежцев, на котором должны быть приняты важнейшие решения относительно проведения чемпионата Европы, который запланирован на период с 25 по 31 января в Загребе.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

(Анастасия Пастернак)