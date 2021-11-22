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Слуцкая считает, что экс-спортсмены могут становиться депутатами

Ирина Слуцкая рассказала, как относится к спортсменам в политике
10:01

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как относится к спортсменам в политике. Она отметила, что не рассматривает вариант стать депутатом.

«Спортсмены в политике. Очень часто говорят, что все спортсмены после окончания своей карьеры идут в политику. А также регулярно слышу вопросы: «Почему вы не пошли в тренеры, а выбрали попробовать себя в политике? Спортсмен должен оставаться в спорте, а не идти в Думу!» Будто экс-спортсмены не могут заниматься ничем, кроме тренерства.

Друзья мои, сообщаю, что во-первых, в политике не так много спортсменов. Например, сейчас в ГД из 450 депутатов всего лишь 9 экс-спортсменов. А самому молодому депутату ГД всего 22 года против спортсменов, которым в среднем 45+» - написала Слуцкая.

Она также отметила, что в Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. 

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Виктория Кравченко все материалы автора
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