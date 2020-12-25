Слуцкая рассказала, почему Коляда особенный фигурист

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о нынешней форме Михаила Коляды. Спортсмен в третий раз стал чемпионом России, победив на турнире в Челябинске.

«Спортсмен — это прежде всего колоссальнейший труд и только потом талант, но, глядя на Мишу, я невольно отмечаю то, что делает его особенным, — цитирует Слуцкую RT. — Это его презентация, его внутренняя уверенность. На сегодняшний день это спортсмен, который готов бороться за самые высокие места на чемпионатах Европы и мира».

Она отметила, что если бы мировое первенство проводилось прямо сейчас и в нём участвовали все сильнейшие фигуристы мира, то Коляда смог бы побороться не только за третье место, но и за победу.

«Он по-настоящему хорош. В нём нет ни капли дрожи, а самое главное — я не вижу, что, катаясь, он за что-то борется. Такая лёгкость говорит о том, что Миша не только в прекрасной форме, но и уверен в себе, как никогда», — добавила Слуцкая.