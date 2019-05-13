Слуцкая рассказала о серьезном заболевании, которое мучает ее с 2003 года

Двукратная призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о заболевании, которое у нее проявилось в 2003 году.

– В августе 2003 года у меня стала резко подниматься температура до отметки 39. Думала6 что как обычно заболела и принимала жаропонижающее. Но температура возвращалась через несколько дней, – рассказала Слуцкая в эфире НТВ. – Тогда я обратилась к врачу, сделали рентген. Врач сказал, что у меня большое сердце. И ей поставили диагноз перикардия. Жидкость в сердечной сумке.

Спустя некоторое время врачи выявили у нее васкулит.

– Это заболевание поражает сердечно-сосудистую и дыхательную системы и почки. То есть у меня были перикардит, бронхиальная астма – все из-за этого заболевания. Откуда заболевание берется - неизвестно. Может переохлаждение, стресс. Эту болезнь можно загнать в стадию ремиссии. Сейчас у меня ремиссия. Но астма иногда беспокоит. Я регулярно сдаю анализы, слушаю себя и знаю, что мне нужно сделать. Я пью гормоны пожизенно. Я живу, потому что принимаю гормональные препараты.