Слуцкая рассказала, испытывают ли боль фигуристы во время падений

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о том, насколько фигуристам больно падать на лед во время выступлений.

«Падать на льду больно или не больно? Вот в чем вопрос. Часто слышу: «Как же больно вы, фигуристы, падаете»! Давайте обсудим это.

Да, выглядит это очень жестко. Особенно падение с прыжка. Но на самом деле фигуристам почти всегда не больно. И падают они в основном на одни и те же места, поэтому заранее готовы к этому. Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу.

Конечно, не исключены и очень жесткие падения на льду. Но чаще и больнее всего мы падаем... на улице! Да-да, в обычной обуви мы чувствуем себя намного менее уверенно, чем на коньках. И вот именно на улице обычно и случаются непредвиденные травмы.

Знали об этом? Только честно. Или тоже жмурились, видя падения фигуристов, и воображали, как им больно?» - написала Слуцкая в Instagram.