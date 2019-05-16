Слуцкая рассказала, что про нее в СМИ пишут много неправды

Семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, призер двух Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась на тему публикаций в СМИ. Она отметила, что среди интервью, опубликованных в газетах и других изданиях, очень много неправды.

– Мой день всегда начинается с прочтения новостей. И иногда утро становится совсем веселым, т.к среди экономических, политических и других новостей, я вижу много "интересного" и про себя. А еще веселее, когда никому не даешь интервью, а твои "якобы" интервью печатают различные издания! Все переврут, додумают, решат за тебя... а люди верят и заваливают мой инстаграм! Друзья, я про свою личную жизнь, ни одному печатному изданию ( последний год уж точно) интервью не давала. Последнее, это была съемка в передаче "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Так что все те, кто пишет всякую чушь, хотят просто заработать. А вы часто верите непроверенным источникам и желтым газетенкам с дешевым персоналом? – написала Слуцкая.