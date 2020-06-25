Слуцкая рассказала, что она хотела сделать в первую очередь после самоизоляции

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, чем она хотела заняться в первую очередь после завершения самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Я очень люблю ухоженность, так что в первую очередь хотела пойти в салон красоты, наконец, сделать себе прическу, — цитирует Слуцкую ТАСС. — Сделать маникюр. И конечно, хочется уже встать на лед, увидеть уже моих деток, подопечных из школы фигурного катания. Они тоже с нетерпением ждут момент, когда смогут тренироваться.

Так что работа занимает одно из первых мест, куда хочется отправиться после карантина. Готовимся потихоньку к открытию, вдыхаем жизнь. Но оговорюсь, что все будет очень аккуратно и осторожно, с ношением маски. Мне лично еще очень хочется просто пройтись по магазинам, но пока я себя в этом ограничиваю.

41-летняя Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер ОИ-2006, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при.