Слуцкая: «После короткой программы Трусова должна была быть второй»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала судейство на чемпионате России в Челябинске.

После короткой программы Евгений Плющенко выразил недовольство оценками Александры Трусовой, которая стала четвертой. В субботу благодаря чисто исполненной произвольной программе Трусова заняла третьей место.

— Соглашусь с Евгением, Саша выдала очень хороший прокат, видно, что прибавила по презентации, программа была выполнена безошибочно, — сказала Слуцкая «СЭ». — Считаю, что после короткой программы она должна была занять второе место. К сожалению, Камила упала, это была серьезная ошибка. Но судьи распорядились иначе.

(Константин Колмаков)