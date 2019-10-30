Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отметила, что не исключает появления все большего количества четверных прыжков в программах у девушек.

-То, что делает Трусова, действительно, удивительно, — цитирует НСН Слуцкую. — Дай бог, чтобы она продолжала кататься столько, сколько ей захочется, и никакая травма не мешала бы. Нам, профессиональным зрителям, в этой ситуации остаётся пожелать ей удачи и смотреть на те недостижимые высоты, которые она покоряет. У нас спортсменов хороших много, девчонки действительно сейчас показывают элементы совершенно другого уровня!

Спрос порождает предложение и востребованность. Если одна шагнула вперед, то и остальным тоже захотелось. И поэтому такая разворачивается борьба: девчонки кидаются на четверные прыжки, делают их по два, три, четыре. У кого есть смелость, силы и талант, тот и выстреливает. Здесь нет ни чего удивительно. Наоборот, очень длительное время у нас фигурное катание было на уровне каскада из двух тройных прыжков, единицы пытались сделать тройной аксель, а сейчас уже сделан новый шаг с прыжками в четыре оборота. Я не удивлюсь, если когда-нибудь фигурное катание будет состоять только из таких прыжков.