Слуцкая о Тансыккужиной: «Щелкать клювом из-за флага и проиграть — это непрофессионально»
Двукратный призер Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая раскритиковала российскую шашистку Тамару Тансыккужину.
По мнению Слуцкой, Тансыккужина должна была быть сконцентрирована на игре, а не «щелкать клювом», когда уносили флаг. Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу Елены Ханги.
Тансыккужина во время недавнего матча за звание чемпионки мира по шашкам против Наталья Садовская из Польши отвлеклась, когда организаторы убрали со стола флаг России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Вот сидит профессионал, и вдруг убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам — куда там что утащили, — сказала Слуцкая. - Да хоть землетрясение! Ирина Роднина без музыки докатала — вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щёлкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда вы флажок понесли, а зачем вы табличку убрали».
Послушайте, а вы что, сюда на таблички пришли смотреть? Вы пришли соревноваться. Вас ничто не должно отвлекать. Вы пришли бороться за себя и свою страну. И действия людей, которые что-то вокруг делают, не должны отвлекать профессионала. По мне, это непрофессионализм. Ты выходишь, садишься и играешь, пока не нажмется последняя кнопка. А дальше уже смотри, что и кто куда унес".
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