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Слуцкая — о победе Туктамышевой на «Гран-при»: «Лиза всегда была конкурентоспособна, и сейчас она это доказывает»

14:38
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о результатах московского этапа «Гран-при».

— Победа Лизы Туктамышевой — это не превосходство, не точный расчет, — сказала Слуцкая «СЭ». — Победа Лизы — это программа, которую она смогла выполнить чисто, это те элементы, с которыми она справилась и показала очень хорошую форму.

Лиза не сдавала свои позиции и в чемпионате России. Я уже сказала, что она конкурентоспособна, что она может показывать сложную программу и технически, и артистично. Есть наверняка у нее и тренера еще какие-то задумки, чтобы улучшать и улучшать. Мне очень приятно видеть Лизу на лидирующих позициях.

Что касается Саши Трусовой, то на соревнованиях всякие ситуации бывают. Что-то не получилось, где-то перенервничала, подустала. Тут нужна обоюдная работа и тренера, и спортсмена. (Кристина Врабий)

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