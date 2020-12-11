Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала четверной риттбергер 13-летней Софьи Самоделкиной. Прыжок фигуристка совершила на тренировке, это запечатлел на видео тренер Сергей Давыдов.

— Четверной риттбергер Самоделкиной в 13 лет — это чудо, или рано или поздно это должно было произойти?

— Спрос рождает предложение. Раз до этого девочки уже начали делать прыжки в четыре оборота, то, конечно же, другие школы и спортсмены стремятся сделать еще больше и еще лучше. И это здорово. Хотя, честно сказать, в голове не укладывается, как дети в 13 лет справляются с такими сложными элементами. Но крутость поколения будем обсуждать, когда начнутся соревнования и девчушки достаточно подрастут для того, чтобы выступить на чемпионатах Европы, Мира и Олимпиадах.

— Стоит ли сейчас этот прыжок вставлять быстрее в программу Софьи, чтобы сделать это раньше кореянки Ен Ю и Трусовой?

— У нас не бег с препятствиями. Каждый вставляет те элементы, в которых он уверен, когда эти элементы хорошо наработаны.

(Екатерина Звенигородская)