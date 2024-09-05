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Сегодня, 10:32

Слуцкая и Гончаров рассказали о подготовке к первенству Москвы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские фигуристы Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров сообщили, что у них не возникло проблем с подготовкой к первенству Москвы.

«На самом деле волнение было только перед начальной позой, так все было спокойненько, с силами и настроением. На прокат настраиваемся вместе. Подготовка шла хорошо достаточно, проблем никаких не было в тренировочном процессе, все успели доработать, конечно, есть над чем работать», — приводит слова Слуцкой ТАСС.

«Находимся на начальном уровне скатывания», — добавил Гончаров.

4 сентября танцевальный дуэт набрал 60,81 балла в ритм-танце на первенстве Москвы среди юниоров.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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