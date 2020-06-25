Слуцкая готова вновь комментировать фигурное катание на ТВ

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что готова вновь комментировать соревнования на телевидении, если получит интересное предложение.

«Если такое предложение будет, то я его рассмотрю, — цитирует Слуцкую ТАСС. — Я комментировала фигурное катание не один, и не два раза, и Олимпийские игры комментировала.

Работа на телевидении для меня является ключевой, считаю ее своей второй профессией после спорта, ведь в кадре я уже более 15 лет. Комментатором, конечно, работать могу, вопрос только в том, какое будет предложение, с кем комментировать.

Это тоже большая разница, когда с тобой в эфире коллега, который понимает, поддержит и подхватит, а не человек, который будет только угукать тебе в ответ. Для предложений я открыта, но некоторые из них отметаю, потому что они неинтересны».

41-летняя Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер ОИ-2006, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при.