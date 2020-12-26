Слезы Тутберидзе и космос! Невероятные прокаты Трусовой, Валиевой и третья подряд победа Щербаковой. Вечерний live после чемпионата России
В субботу журналисты «СЭ» Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Рустам Имамов обсудят результаты чемпионата России среди женщин. Начало — после 21:00 по Москве (зависит от завершения пресс-конференции и мероприятий после завершения соревнований). Темы:
— Результаты соревнований: слезы Тутберидзе, Ягудина;
— Впервые за долгое время: чистый прокат Александры Трусовой;
— Прекрасное «Болеро» Валиевой: за что ее похвалит Этери Георгиевна;
— Космос Анны Щербаковой: как ей удалось третий раз подряд выиграть чемпионат;
— Здоровье наших фигуристок: стоило ли рисковать поездкой в Челябинск?
— Что дальше — отбор в сборную и следующие турниры?
Вы можете предложить свою тему в комментариях. Ждем ваших вопросов, пожеланий и острой реакции!
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