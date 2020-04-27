«Сланцы, полотенца, игрушки». Слуцкая рассказала о необычных подарках от поклонников

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала о подарках от поклонников. Она отметила, что один из подарков ей вручил болельщик, который полз на коленях по льду.

— Чего мне только не дарили Мои поклонники всегда находили способы, чтобы меня удивлять! Было все, начиная с ювелирных украшений, заканчивая сланцами. Сланцы подарили в Японии, может, у них такая традиция, я не знаю. Игрушки, полотенца, портреты, поделки...Но однажды в одном из российских городов произошла такая история. Тогда на наши выступления было сложно купить билеты и даже продавали места на лестницу. Везде был шквал аплодисментов, аншлаги, море цветов, автобусы. После выступления нас выводили так, что милиция стояла человеческим туннелем, чтобы мы могли в автобус зайти. Нас разрывали на части, а автобусы раскачивали.

И однажды я откатала свой номер, делаю поклон в одну сторону, разворачиваюсь, стою, делаю поклон в другую сторону. Слышу, как гогот пошёл по залу, я подумала: «Господи, что такое? Может, у меня с костюмом что-то не так?!» Я так испугалась! Разворачиваюсь, чтобы сделать поклон, и тут перед лицом у меня огромный букет цветов и мужчина, сидящий на коленях. Оказалось, что он полз по льду с этим букетом цветов. Я не знаю, почему его охрана не остановила. И вот он подполз и стоял на коленях с этими цветами в центре катка! Вот такая забавная история!Спасибо всем за вашу поддержку и любовь, — написала Слуцкая.