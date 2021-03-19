«Скучаю по тебе, Ириска». Загитова рассказала о смерти кошки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о смерти своей кошки Ириски.

«Я так скучаю по тебе, Ириска, — написала Загитова в Instagram. — Ты всегда мне помогала, и во всем, что я выиграла, есть и твоя заслуга. Когда ты появилась в моей жизни, все поменялось, каждый день с тобой делал меня счастливой. Когда у меня что-то болело или не получалось, ты это чувствовала и всегда подерживала. Ириска всегда с нами. Я очень люблю тебя. Я долго не могла об этом рассказать, потому что мне было тяжело это осознать».