«Скучаю по нашему холодному и сырому воздуху». Тарасова рассказала, чего ей не хватает из-за режима самоизоляции

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чей ей больше всего не хватает во время режима самоизоляции.

— Скучаю по человеческому общению. И скучаю по нашему холодному и сырому воздуху, — заявила Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — И вот этот воздух, который ты привык вдыхать с 4-5 лет, он имеет свой вкус, запах и цвет.

Я скучаю по тренировкам. Я скучаю по спортсменам, очень за них волнуюсь. Ведь они сидят дома и, хотя и тренируются, получается очень большой разрыв. Сейчас нужно придумывать способ, как работать на наших закрытых базах.

Сейчас я никого не консультирую. Тем более, по видеосвязи. Если меня позовут, то я готова посмотреть. Но я не буду вваливаться. Все-таки это творческая лаборатория. Когда меня зовут, а меня зовут, я приезжаю.