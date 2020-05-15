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«Скучаю по нашему холодному и сырому воздуху». Тарасова рассказала, чего ей не хватает из-за режима самоизоляции

14:30
Татьяна Тарасова. Фото Instagram.
Татьяна Тарасова. Фото Instagram.
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Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чей ей больше всего не хватает во время режима самоизоляции.

— Скучаю по человеческому общению. И скучаю по нашему холодному и сырому воздуху, — заявила Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — И вот этот воздух, который ты привык вдыхать с 4-5 лет, он имеет свой вкус, запах и цвет.

Я скучаю по тренировкам. Я скучаю по спортсменам, очень за них волнуюсь. Ведь они сидят дома и, хотя и тренируются, получается очень большой разрыв. Сейчас нужно придумывать способ, как работать на наших закрытых базах.

Сейчас я никого не консультирую. Тем более, по видеосвязи. Если меня позовут, то я готова посмотреть. Но я не буду вваливаться. Все-таки это творческая лаборатория. Когда меня зовут, а меня зовут, я приезжаю.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=yLecnPWkn3w&feature=youtu.be

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