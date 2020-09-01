Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Алина Загитова? станет ведущей «Ледникового периода».

— В принципе, у нее с этим будет выпадать целый день, — рассказал «СЭ» Александр Жулин. — Съемки длятся с утра до позднего вечера, значит у нее один рабочий день будет полностью выпадать. Но раз она такое решение приняла, значит у нее есть серьезные сомнения по поводу своей спортивной карьеры.

Я понимаю ее чувства. В принципе, мотивация у Алины, на мой взгляд, не очень сильная, потому что человек уже все выиграл. Найти в себе силы учить четверные прыжки и бороться с пятнадцатилетними девочками, которые их прыгают. Думаю, эта мысль постоянно сидит у нее в голове. На мой взгляд, она пока не приняла решения, оно будет сложным. Скорее всего, она скоро объявит о завершении спортивной карьеры. Это судя по тому, как оно все произрастает: Ледниковый появился, может быть, уже есть мысли и о шоу-бизнесе. Но это мое мнение, я могу ошибаться. (Сергей Федоров)