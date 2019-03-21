"Сколько можно на все это смотреть?" Тарасова - о выступлении россиян в короткой программе на ЧМ

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что расстроена выступлением российских фигуристов в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она также добавила, что придется ждать прихода нового поколения.

- Самарин хотя бы извинился, но он действительно шел на самую сильную программу. Для меня вопрос - нужно ли это было это делать здесь, но они со своим тренером так решили, - приводит ТАСС слова Тарасовой. - Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть - год, два, три сидеть и смотреть на эти оценки? Надо ждать новое поколение, и никак иначе - нынешним я восхищаться не могу, таких качеств у него для этого нет.

Андрей Лазукин занимает промежуточное 11-е место после короткой программы, имея в активе 84,05 балла, Михаил Коляда - 10-е (84,23), Александр Самарин - 20-е (78,38).

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