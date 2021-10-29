Skate Canada, парное катание: порядок выхода на лед спортивных пар

В пятницу, 29 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

В первый соревновательный день пары представят короткие программы. Начало — 23.00 по московскому времени (29 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Россию на турнире представит пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Первая разминка

1. Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада)

2. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания)

3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 23.26

Вторая разминка

5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

6. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)

7. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

8. Суй Вэньцзинь — Хань Цун (Китай)