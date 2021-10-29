Skate Canada, парное катание: порядок выхода на лед спортивных пар
17:30
В пятницу, 29 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.
В первый соревновательный день пары представят короткие программы. Начало — 23.00 по московскому времени (29 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Россию на турнире представит пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
Первая разминка
1. Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада)
2. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания)
3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)
4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 23.26
Вторая разминка
5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
6. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)
7. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)
8. Суй Вэньцзинь — Хань Цун (Китай)
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