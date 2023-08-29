СК начал доследственную проверку после исчезновения 16-летней фигуристки Горбачевой

Доследственная проверка организована после исчезновения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу столичного СК РФ.

«Организовано проведение доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов вечера. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.