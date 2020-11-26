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Синицына может пропустить ближайшие соревнования из-за болезни

16:10
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Российская фигуристка Ксения Синицына восстановилась после травмы, но затем приболела, сообщают «РИА Новости». Ее участие в соревнованиях сезона под вопросом.

«Ксения Синицына после возобновления тренировок приболела, прогнозов по ее выступлению в сезоне дать невозможно», — сказал источник, знакомый с ситуацией. Он также добавил, что у спортсменки нет коронавируса.

16-летняя фигуристка в текущем сезоне не участвовала в соревнованиях из-за травмы ноги. В октябре она вернулась к тренировкам. Синицына — чемпион юношеской Олимпиады-2020 в командном турнире и серебряный призер — в личных соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201126/sinitsyna-1586465161.html

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