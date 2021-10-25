Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Синицына чисто выступила в произвольной программе на «Гран-при» США, Усачева — с ошибкой

00:46
Теги:

Российская фигуристка Ксения Синицына чисто выступила с произвольной программой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной флип+двойной тулуп. Синицына набрала 134,25 балла за свой прокат (205,76 по сумме).

Ученица Этери Тутберидзе, Дарья Усачева допустила ошибку в произвольной программе.

Она исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной ритббергер, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной флип со степ-аутом, каскад тройной флип+двойной тулуп. Фигуристка набрала за свой прокат 140,60 балла (217,31).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора
Читайте также
«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»
0