Российская фигуристка Ксения Синицына чисто выступила с произвольной программой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной флип+двойной тулуп. Синицына набрала 134,25 балла за свой прокат (205,76 по сумме).

Ученица Этери Тутберидзе, Дарья Усачева допустила ошибку в произвольной программе.

Она исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной ритббергер, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной флип со степ-аутом, каскад тройной флип+двойной тулуп. Фигуристка набрала за свой прокат 140,60 балла (217,31).