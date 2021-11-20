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Синицына без падений исполнила произвольную программу на «Гран-при Франции»

16:34
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Российская фигуристка Ксения Синицына представила произвольную программу на «Гран-при Франции».

Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + двойной тулуп.

За прокат россиянка набрала 128,87 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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