Синицына без падений исполнила произвольную программу на «Гран-при Франции»
16:34
Российская фигуристка Ксения Синицына представила произвольную программу на «Гран-при Франции».
Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + двойной тулуп.
За прокат россиянка набрала 128,87 балла.
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