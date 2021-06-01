Синицина: «После чемпионата мира для меня все началось, будто с чистого листа»

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в интервью сайт ФФККР отметили, что гордятся выступлением сборной России в прошедшем сезоне.

— Уже пришло осознание того, что вы стали чемпионами мира?

Никита: Такого, чтобы проснуться ночью и первая мысль: я — чемпион мира, конечно, нет. Единственное осознал: для всей нашей команды — это большая победа. Столько работы было проделано, столько сил, труда, эмоций вложено. Это круто!

Виктория: Я вообще об этом не думаю и после чемпионата мира для меня все началось, будто с чистого листа. Тренировки, работа, без мыслей о чемпионстве.

Никита: Согласен. Четко ответить на этот вопрос, объяснить, что мы пережили внутри себя в связи с победой на чемпионате мира, довольно сложно. Да и не нужно. Единственное, повторю, мы гордимся нашей командой, я очень горжусь Викой, что она прошла этот путь со мной, и мы вместе это сделали. Это действительно «победа», когда ты выигрываешь такой чемпионат. Это здорово. Но все это в прошлом, мы работаем дальше в нашем привычном режиме.