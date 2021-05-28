Синицина опубликовала несколько фотографий на пляже
15:54
Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка выложила две фотографии, на которых она позирует на пляже.
«Первый отпуск за 2 года. А как у вас с этим обстоят дела? Летали ли вы куда то?» — написала девушка под снимками.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов — чемпионы мира и Европы, серебряные призеры чемпионата мира.
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