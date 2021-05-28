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Синицина опубликовала несколько фотографий на пляже

15:54
Виктория Синицина. Фото Instagram
Виктория Синицина. Фото Instagram
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Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка выложила две фотографии, на которых она позирует на пляже.

«Первый отпуск за 2 года. А как у вас с этим обстоят дела? Летали ли вы куда то?» — написала девушка под снимками.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов — чемпионы мира и Европы, серебряные призеры чемпионата мира.

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