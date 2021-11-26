Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе «Гран-при» в России

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат соревнованиях танцевальных в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи. Они получили за прокат 86,81 балла.

Фигурное катание

Сочи (Россия)

«Гран-при»

Rostelecom Cup

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,81

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,56

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 76,39

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75,94

5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 73,72

6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 71,95

7. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 71,43

8. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 71,05