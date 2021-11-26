Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе «Гран-при» в России
16:39
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат соревнованиях танцевальных в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи. Они получили за прокат 86,81 балла.
Фигурное катание
Сочи (Россия)
«Гран-при»
Rostelecom Cup
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,81
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,56
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 76,39
4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75,94
5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 73,72
6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 71,95
7. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 71,43
8. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 71,05
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