Синицина и Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Москве

Чемпионы Европы-2020 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Москве. Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третьими — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок Ростелекома

Танцы

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 126,38

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 122,45

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 119,50

4. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 117,08

5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 114,79

6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 113,39

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,51

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 206,91

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 199,25

4. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 193,18

5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 191,00

6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 188,25