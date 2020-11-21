Синицина и Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Москве
Чемпионы Европы-2020 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Москве. Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третьими — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок Ростелекома
Танцы
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 126,38
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 122,45
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 119,50
4. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 117,08
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 114,79
6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 113,39
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,51
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 206,91
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 199,25
4. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 193,18
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 191,00
6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 188,25
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