Синицина и Кацалапов выбрали музыку для ритм-танца нового сезона

Вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в сезоне 2019/20 будут катать ритм-танец под музыку из песни "Поющие под дождем" из одноименного мюзикла режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли.

Фигуристы будут исполнять финнстеп под композицию, написанную в 1929 году "Насио" Хербом Брауном и Артуром Фридом, – сообщают "РИА "Новости".

В минувшем сезоне пара стала чемпионами России, заняла 4-е место на чемпионате Европы и второе на чемпионате мира.