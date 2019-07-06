Синицина и Кацалапов выбрали музыку для произвольного танца нового сезона

Вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в в сезоне 2019/20 будут катать произвольный танец под музыку чешского композитора Антонина Дворжака в исполнении сербского скрипача Неманьи Радуловича.

Фигуристы будут исполнять произвольный танец под композицию Antonín Dvořák: Gypsy Melodies, Op. 55, B. 104 - Songs My Mother Taught Me, – сообщают "РИА "Новости". Как сообщалось ранее, ритм-танец фигуристов под музыку из песни "Поющие под дождем" из одноименного мюзикла режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли.

В минувшем сезоне пара стала чемпионами России, заняла 4-е место на чемпионате Европы и второе на чемпионате мира.

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