Синицина и Кацалапов – вторые в произвольном танце на командном ЧМ в Фукуоке

Российская пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. Спортсмены набрали 130,63 баллов. Турнир продлится до 14 апреля.

Ранее другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу с 75,80 баллами и установили личный рекорд.

Фигурное катание

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 135,82

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 130,63

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 127,11

4. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 124,18

5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 122,29

6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 99,31

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире