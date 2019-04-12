Синицина и Кацалапов – вторые в произвольном танце на командном ЧМ в Фукуоке

Российская пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. Спортсмены набрали 130,63 баллов. Турнир продлится до 14 апреля.
Ранее другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу с 75,80 баллами и установили личный рекорд.
Фигурное катание
Фукуока (Япония)
Командный чемпионат мира
Танцы
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 135,82
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 130,63
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 127,11
4. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 124,18
5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 122,29
6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 99,31
Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире