Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами России в танцах на льду
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами России в танцах на льду. Они стали вторыми в произвольном танце (132,31), но победили по сумме двух программ (220,74).
Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин, уступив лидерам всего лишь один балл по сумме (219,72). Пара выиграла произвольный танец (132,59).
Бронзу на чемпионате России завоевали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).
Фигурное катание
Красноярск
Чемпионат России
Танцы
Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 132,59
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 132,31
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 120,35
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 115,43
5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 112,83
6. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 111,19
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 220,74
2. Александра Степанова/Иван Букин — 219,72
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 197,73
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 189,10
5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 186,81
6. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 181,67
Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции