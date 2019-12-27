Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами России в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами России в танцах на льду. Они стали вторыми в произвольном танце (132,31), но победили по сумме двух программ (220,74).

Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин, уступив лидерам всего лишь один балл по сумме (219,72). Пара выиграла произвольный танец (132,59).

Бронзу на чемпионате России завоевали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

Фигурное катание

Красноярск

Чемпионат России

Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 132,59

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 132,31

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 120,35

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 115,43

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 112,83

6. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 111,19

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 220,74

2. Александра Степанова/Иван Букин — 219,72

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 197,73

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 189,10

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 186,81

6. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 181,67

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции