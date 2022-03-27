Синицина и Кацалапов снова превзошли мировой рекорд на Кубке Первого канала, но его не зачтут

Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд на Кубке Первого канала

Олимпийские чемпионы в командном соревновании Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли мировой рекорд в произвольном танце на Кубке Первого канала. За прокат пара получила 137,84 балла.

Официально признанным мировым рекордом является результат французской пары Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. На чемпионате мира в Монпелье они получили 137,09 балла.

За ритм-танце на Кубке Первого канала российский дуэт получил 93,48 балла. Официальный рекорд также принадлежит французам (92,73).

Достижения Синициной и Кацалапова не будут засчитаны официально, так как Кубок Первого канала является национальным турниром.