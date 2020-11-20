Синицина и Кацалапов рассказали, как смогли победить в ритм-танце на московском «Гран-при»

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в ритм-танце на этапе «Гран-при» по фигурному катанию, который проходит в Москве.

— Как у вас проходит восстановление?

Синицина: В процессе. Как сказали врачи, чтобы полностью вылечить колено, надо сидеть дома и исключить физические нагрузки. Я постаралась посидеть дома, где-то полторы недели я ничего вообще не делала. Мы очень хотели успеть выйти на лед и подготовиться к этим соревнованиям. Я старалась совмещать реабилитацию и подготовку. На сто процентов оно еще не прошло, к сожалению, я еще катаются пока в наколеннике и тейпирую. Как только появится время, я доведу это до ста процентов.

— Сегодня великолепный прокат, выше мирового рекорда. За счет чего такая легкость?

Кацалапов: Как Вика сказала непросто было нам готовиться к этим соревнованиям. Мы благодарны за такие цифры, за такую сумму баллов. Не знаю, конечно, сегодня был прокат не чистый, была ошибка... Но в целом, наверное, прокат был более чем достойным. Сделали хорошие твиззлы, параллельную дорожку шагов. В принципе, все кроме небольшой помарки сделали неплохо. Поэтому и видим по итогам такую сумму, которую раньше мы никогда не получали. Хочется кататься чисто, это я сам себе сказал. Чтобы получать такие оценки.

Синицина: Мы очень любим эту программу и поэтому с большим удовольствием вышли на лед. Мы скучали по ней!

— Почему был важен вам этот старт?

Синицина: Перед чемпионатом России нужна была проверка, очень сложно спортсмену выходить на ЧР как сразу на первый старт. Обязательно, поскольку мы пропустили прокаты и этапы Кубка нам очень нужно стартовать. Любому спортсмену нужно стартовать, без этого никуда. (Рустам Имамов)