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Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России

11:45
Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят на чемпионате России.

«Если Синицина и Кацалапов только вышли на лед, то по заключению врача нашей сборной соревновательные нагрузки в течение 7-10 дней им не рекомендованы. Поэтому они не будут кататься на чемпионате России. И дело не только в том, что они не успеют подготовиться», — цитирует «РИА Новости» директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В текущем сезоне Синицина/Кацалапов снялись прямо во время произвольного танца на втором этапе Кубка России из-за травмы партнерши, а затем выиграли московский этап Гран-при, после которого заболели.

В четверг они впервые за долгое время вышли на лед, тренер пары Александр Жулин выступил против ее участия в чемпионате России, который состоится 24-27 декабря в Челябинске.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201217/figurnoe_katanie-1589642173.html

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