Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России

Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят на чемпионате России.

«Если Синицина и Кацалапов только вышли на лед, то по заключению врача нашей сборной соревновательные нагрузки в течение 7-10 дней им не рекомендованы. Поэтому они не будут кататься на чемпионате России. И дело не только в том, что они не успеют подготовиться», — цитирует «РИА Новости» директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В текущем сезоне Синицина/Кацалапов снялись прямо во время произвольного танца на втором этапе Кубка России из-за травмы партнерши, а затем выиграли московский этап Гран-при, после которого заболели.

В четверг они впервые за долгое время вышли на лед, тренер пары Александр Жулин выступил против ее участия в чемпионате России, который состоится 24-27 декабря в Челябинске.